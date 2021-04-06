توكنوميكس Alien Worlds Trilium (TLM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Alien Worlds Trilium (TLM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Alien Worlds Trilium (TLM) Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. الموقع الرسمي: https://alienworlds.io الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing مستكشف الكتل: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds اشتر TLM الآن!

توكنوميكس Alien Worlds Trilium (TLM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Alien Worlds Trilium (TLM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.23M $ 29.23M $ 29.23M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 6.04B $ 6.04B $ 6.04B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 48.40M $ 48.40M $ 48.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 السعر الحالي: $ 0.00484 $ 0.00484 $ 0.00484 معرفة المزيد عن سعر Alien Worlds Trilium (TLM)

توكنوميكس Alien Worlds Trilium (TLM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Alien Worlds Trilium (TLM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TLM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TLM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TLM، استكشف السعر المباشر لتوكن TLM!

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