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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TIA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TIA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TIA

معلومات سعر TIA

ما هو TIA

الوثيقة البيضاء لـ TIA

الموقع الرسمي لـ TIA

اقتصاد توكن TIA

توقعات سعر TIA

سجل TIA

دليل شراء TIA

محول عملة TIA إلى الفيات

عقود TIA الفورية

TIA عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ TIA (TIA)

التحليل الفني اليوم لـ TIA (TIA)

توفر صفحة TIA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TIA أدناه.

تغير سعر TIA (TIA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3007---8.30%-16.48%-23.10%
اعرف المزيد عن سعر TIA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TIA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TIA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 13
حيادي 11
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 7حيادي 5شراء 2
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 6شراء 0
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3004
0.3004
R2
0.3004
0.3003
R1
0.3003
0.3003
PP
0.3003
0.3003
S1
0.3002
0.3002
S2
0.3002
0.3002
S3
0.3001
0.3002

إشارات السوق الخاصة بـ TIA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.24M
$11.42 M
$11.65 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.13M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$3.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.92 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.21M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$12.36 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$12.15 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ TIA

صافي التدفقسعر TIAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.12 M0.30
2026-08-16-$0.05 M0.31
2026-08-15$0.02 M0.31
2026-08-14-$0.47 M0.30
2026-08-13-$0.19 M0.31

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن TIA

تداول أسواق TIA (TIA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TIA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTIA
$0.3007
$0.3007$0.3007
-3.40%
878.66K (USDT)
/USDCTIA
$0.3005
$0.3005$0.3005
-3.28%
186.57K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TIA إلى USD

المبلغ

TIA
TIA
USD
USD

1 TIA = 0.3007 USD

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