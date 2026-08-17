التحليل الفني اليوم لـ TIA (TIA) توفر صفحة TIA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TIA أدناه. التسجيل

تغير سعر TIA (TIA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3007 -- -8.30% -16.48% -23.10%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TIA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TIA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 13 حيادي 11 شراء 2 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 7 حيادي 5 شراء 2 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 6 حيادي 6 شراء 0 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3004 0.3004 R2 0.3004 0.3003 R1 0.3003 0.3003 PP 0.3003 0.3003 S1 0.3002 0.3002 S2 0.3002 0.3002 S3 0.3001 0.3002

إشارات السوق الخاصة بـ TIA صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.24M $11.42 M $11.65 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.13M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $3.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.92 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.21M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $12.36 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $12.15 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ TIA صافي التدفق سعر TIAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.12 M 0.30 2026-08-16 -$0.05 M 0.31 2026-08-15 $0.02 M 0.31 2026-08-14 -$0.47 M 0.30 2026-08-13 -$0.19 M 0.31 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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