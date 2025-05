TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

اسم العملة المشفرةTIA

التصنيفNo.55

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0004%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)13.61%

المعروض المتداول648,304,450.478795

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,124,099,506.848945

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق20.911430884832413,2024-02-10

أدنى سعر2.028107599495091,2023-10-31

البلوكتشين العامCELESTIA

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.