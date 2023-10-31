TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

اسم العملة المشفرةTIA

التصنيفNo.55

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0004%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)13.61%

المعروض المتداول648,304,450.478795

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,124,099,506.848945

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق20.911430884832413,2024-02-10

أدنى سعر2.028107599495091,2023-10-31

البلوكتشين العامCELESTIA

مقدمةCelestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
بحث
المفضلة
TIA/USDC
TIA
----
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (TIA)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
معلومات
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
TIA/USDC
TIA
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (TIA)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
network_iconالشبكة غير طبيعية
الخط 1
خدمة العملاء أونلاين
Loading...