شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SUSHI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SUSHI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SUSHI

معلومات سعر SUSHI

ما هو SUSHI

الوثيقة البيضاء لـ SUSHI

الموقع الرسمي لـ SUSHI

اقتصاد توكن SUSHI

توقعات سعر SUSHI

سجل SUSHI

دليل شراء SUSHI

محول عملة SUSHI إلى الفيات

عقود SUSHI الفورية

SUSHI عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ SUSHI (SUSHI)

التحليل الفني اليوم لـ SUSHI (SUSHI)

توفر صفحة SUSHI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SUSHI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SUSHI أدناه.

تغير سعر SUSHI (SUSHI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1611---3.88%0.00%-22.33%
اعرف المزيد عن سعر SUSHI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SUSHI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SUSHI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 7
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 9حيادي 4شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1609
0.1609
R2
0.1609
0.1608
R1
0.1608
0.1608
PP
0.1608
0.1608
S1
0.1607
0.1607
S2
0.1607
0.1607
S3
0.1606
0.1607

إشارات السوق الخاصة بـ SUSHI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.08M
$11.52 M
$11.44 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.30 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.76 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.69 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SUSHI

صافي التدفقسعر SUSHIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.16
2026-08-16-$0.01 M0.16
2026-08-15$0.01 M0.16
2026-08-14$0.00 M0.15
2026-08-13-$0.04 M0.16

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SUSHI

تداول أسواق SUSHI (SUSHI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SUSHI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSUSHI
$0.1611
$0.1611$0.1611
+0.12%
348.28K (USDT)
/USDCSUSHI
$0.1611
$0.1611$0.1611
+0.18%
338.04K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SUSHI إلى USD

المبلغ

SUSHI
SUSHI
USD
USD

1 SUSHI = 0.1611 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.