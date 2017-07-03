التحليل الفني اليوم لـ STORJ (STORJ) توفر صفحة STORJ تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STORJ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STORJ أدناه. التسجيل

تغير سعر STORJ (STORJ) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04175 -- -6.35% -43.51% -64.18%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STORJ

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STORJ عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 1 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04167 0.04166 R2 0.04166 0.04165 R1 0.04165 0.04165 PP 0.04164 0.04164 S1 0.04163 0.04163 S2 0.04162 0.04163 S3 0.04161 0.04162

إشارات السوق الخاصة بـ STORJ صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.03M $1.65 M $1.68 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.15 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.48 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.47 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ STORJ صافي التدفق سعر STORJUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.04 2026-08-16 $0.02 M 0.04 2026-08-15 $0.05 M 0.04 2026-08-14 -$0.14 M 0.04 2026-08-13 $0.13 M 0.05 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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