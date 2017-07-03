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المزيد عن STORJ

معلومات سعر STORJ

ما هو STORJ

الوثيقة البيضاء لـ STORJ

الموقع الرسمي لـ STORJ

اقتصاد توكن STORJ

توقعات سعر STORJ

سجل STORJ

دليل شراء STORJ

محول عملة STORJ إلى الفيات

عقود STORJ الفورية

STORJ عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ STORJ (STORJ)

التحليل الفني اليوم لـ STORJ (STORJ)

توفر صفحة STORJ تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STORJ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STORJ أدناه.

تغير سعر STORJ (STORJ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04175---6.35%-43.51%-64.18%
اعرف المزيد عن سعر STORJ

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STORJ

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STORJ عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 1
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04167
0.04166
R2
0.04166
0.04165
R1
0.04165
0.04165
PP
0.04164
0.04164
S1
0.04163
0.04163
S2
0.04162
0.04163
S3
0.04161
0.04162

إشارات السوق الخاصة بـ STORJ

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.03M
$1.65 M
$1.68 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.48 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.47 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ STORJ

صافي التدفقسعر STORJUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.04
2026-08-16$0.02 M0.04
2026-08-15$0.05 M0.04
2026-08-14-$0.14 M0.04
2026-08-13$0.13 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق STORJ (STORJ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STORJ المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTORJ
$0.04175
$0.04175$0.04175
-1.23%
1.40M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STORJ إلى USD

المبلغ

STORJ
STORJ
USD
USD

1 STORJ = 0.04175 USD

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