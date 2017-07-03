توكنوميكس STORJ (STORJ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول STORJ (STORJ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات STORJ (STORJ) Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. الموقع الرسمي: https://storj.io/ الوثيقة البيضاء: https://storj.io/storj.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/Storj اشتر STORJ الآن!

توكنوميكس STORJ (STORJ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار STORJ (STORJ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 112.56M $ 112.56M $ 112.56M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 413.97M $ 413.97M $ 413.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.8268 $ 3.8268 $ 3.8268 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 السعر الحالي: $ 0.2719 $ 0.2719 $ 0.2719 معرفة المزيد عن سعر STORJ (STORJ)

توكنوميكس STORJ (STORJ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس STORJ (STORJ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STORJ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STORJ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STORJ، استكشف السعر المباشر لتوكن STORJ!

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