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المزيد عن STG

معلومات سعر STG

ما هو STG

الوثيقة البيضاء لـ STG

الموقع الرسمي لـ STG

اقتصاد توكن STG

توقعات سعر STG

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محول عملة STG إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Stargate Finance (STG)

التحليل الفني اليوم لـ Stargate Finance (STG)

توفر صفحة Stargate Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Stargate Finance أدناه.

تغير سعر Stargate Finance (STG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1433--+2.35%+4.75%-11.33%
اعرف المزيد عن سعر Stargate Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Stargate Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Stargate Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 5
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 2شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1434
0.1433
R2
0.1433
0.1433
R1
0.1433
0.1433
PP
0.1432
0.1432
S1
0.1432
0.1432
S2
0.1431
0.1432
S3
0.1431
0.1431

إشارات السوق الخاصة بـ Stargate Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.44M
$7.29 M
$8.73 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.23 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.59 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.67 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Stargate Finance

صافي التدفقسعر STGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.14
2026-08-16-$0.02 M0.14
2026-08-15-$0.05 M0.14
2026-08-14-$0.02 M0.14
2026-08-13-$0.01 M0.14

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Stargate Finance (STG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Stargate Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTG
$0.1434
$0.1434$0.1434
+0.27%
394.25K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STG إلى USD

المبلغ

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0.1433 USD

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