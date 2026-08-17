التحليل الفني اليوم لـ Stargate Finance (STG) توفر صفحة Stargate Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Stargate Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Stargate Finance (STG) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1433 -- +2.35% +4.75% -11.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Stargate Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Stargate Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 14 حيادي 5 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 2 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1434 0.1433 R2 0.1433 0.1433 R1 0.1433 0.1433 PP 0.1432 0.1432 S1 0.1432 0.1432 S2 0.1431 0.1432 S3 0.1431 0.1431

إشارات السوق الخاصة بـ Stargate Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.44M $7.29 M $8.73 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.23 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.08M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.59 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.67 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Stargate Finance صافي التدفق سعر STGUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.14 2026-08-16 -$0.02 M 0.14 2026-08-15 -$0.05 M 0.14 2026-08-14 -$0.02 M 0.14 2026-08-13 -$0.01 M 0.14 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Stargate Finance (STG) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Stargate Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT STG $0.1434 $0.1434 $0.1434 +0.27% 394.25K (USDT) تداول