توكنوميكس Stargate Finance (STG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stargate Finance (STG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stargate Finance (STG) Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. الموقع الرسمي: https://stargate.finance/ الوثيقة البيضاء: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 اشتر STG الآن!

توكنوميكس Stargate Finance (STG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stargate Finance (STG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.10M $ 33.10M $ 33.10M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 204.34M $ 204.34M $ 204.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 162.00M $ 162.00M $ 162.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.338 $ 4.338 $ 4.338 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 السعر الحالي: $ 0.162 $ 0.162 $ 0.162 معرفة المزيد عن سعر Stargate Finance (STG)

توكنوميكس Stargate Finance (STG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stargate Finance (STG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STG، استكشف السعر المباشر لتوكن STG!

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