التحليل الفني اليوم لـ Smooth Love Potion (SLP) توفر صفحة Smooth Love Potion تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SLP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Smooth Love Potion أدناه. التسجيل

تغير سعر Smooth Love Potion (SLP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0005276 -- -4.84% -1.46% -17.81%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Smooth Love Potion

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Smooth Love Potion عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 5 شراء 11 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 9 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 4 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.000525 0.0005249 R2 0.0005249 0.0005249 R1 0.0005249 0.0005249 PP 0.0005248 0.0005248 S1 0.0005248 0.0005248 S2 0.0005247 0.0005248 S3 0.0005247 0.0005247

إشارات السوق الخاصة بـ Smooth Love Potion صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 1.13M $11.96 M $10.83 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.05 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.07 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Smooth Love Potion صافي التدفق سعر SLPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.00 2026-08-16 -$0.04 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.01 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Smooth Love Potion (SLP) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Smooth Love Potion المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SLP $0.0005271 $0.0005271 $0.0005271 -1.18% 104.94M (USDT) تداول