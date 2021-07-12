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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Smooth Love Potion، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Smooth Love Potion، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Smooth Love Potion (SLP)

التحليل الفني اليوم لـ Smooth Love Potion (SLP)

توفر صفحة Smooth Love Potion تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SLP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Smooth Love Potion أدناه.

تغير سعر Smooth Love Potion (SLP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0005276---4.84%-1.46%-17.81%
اعرف المزيد عن سعر Smooth Love Potion

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Smooth Love Potion

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Smooth Love Potion عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 5
شراء 11
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 1شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000525
0.0005249
R2
0.0005249
0.0005249
R1
0.0005249
0.0005249
PP
0.0005248
0.0005248
S1
0.0005248
0.0005248
S2
0.0005247
0.0005248
S3
0.0005247
0.0005247

إشارات السوق الخاصة بـ Smooth Love Potion

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
1.13M
$11.96 M
$10.83 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Smooth Love Potion

صافي التدفقسعر SLPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.00
2026-08-16-$0.04 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Smooth Love Potion

تداول أسواق Smooth Love Potion (SLP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Smooth Love Potion المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSLP
$0.0005271
$0.0005271$0.0005271
-1.18%
104.94M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SLP إلى USD

المبلغ

SLP
SLP
USD
USD

1 SLP = 0.0005276 USD

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