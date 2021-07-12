توكنوميكس Smooth Love Potion (SLP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Smooth Love Potion (SLP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Smooth Love Potion (SLP) Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). الموقع الرسمي: https://axieinfinity.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 اشتر SLP الآن!

توكنوميكس Smooth Love Potion (SLP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Smooth Love Potion (SLP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.21M $ 68.21M $ 68.21M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 35.97B $ 35.97B $ 35.97B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 السعر الحالي: $ 0.001896 $ 0.001896 $ 0.001896 معرفة المزيد عن سعر Smooth Love Potion (SLP)

توكنوميكس Smooth Love Potion (SLP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Smooth Love Potion (SLP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SLP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SLP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SLP، استكشف السعر المباشر لتوكن SLP!

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