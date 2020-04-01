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المزيد عن RUNE

معلومات سعر RUNE

ما هو RUNE

الوثيقة البيضاء لـ RUNE

الموقع الرسمي لـ RUNE

اقتصاد توكن RUNE

توقعات سعر RUNE

سجل RUNE

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محول عملة RUNE إلى الفيات

عقود RUNE الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ THORChain (RUNE)

التحليل الفني اليوم لـ THORChain (RUNE)

توفر صفحة THORChain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RUNE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل THORChain أدناه.

تغير سعر THORChain (RUNE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.4149---4.32%-2.54%-6.14%
اعرف المزيد عن سعر THORChain

المؤشرات الفنية الخاصة بـ THORChain

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ THORChain عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 8
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 7حيادي 2شراء 5
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 6شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.4146
0.4146
R2
0.4146
0.4145
R1
0.4145
0.4145
PP
0.4145
0.4145
S1
0.4144
0.4144
S2
0.4144
0.4144
S3
0.4143
0.4144

إشارات السوق الخاصة بـ THORChain

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.15M
$14.71 M
$14.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.34 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.72 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.69 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ THORChain

صافي التدفقسعر RUNEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.15 M0.42
2026-08-16-$0.05 M0.42
2026-08-15$0.07 M0.42
2026-08-14-$0.08 M0.42
2026-08-13$0.00 M0.42

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن THORChain

تداول أسواق THORChain (RUNE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر THORChain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRUNE
$0.4149
$0.4149$0.4149
-1.28%
342.78K (USDT)
/USDCRUNE
$0.4145
$0.4145$0.4145
-1.30%
136.17K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RUNE إلى USD

المبلغ

RUNE
RUNE
USD
USD

1 RUNE = 0.4149 USD

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