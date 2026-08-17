التحليل الفني اليوم لـ Reserve Rights (RSR) توفر صفحة Reserve Rights تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RSR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Reserve Rights أدناه. التسجيل

تغير سعر Reserve Rights (RSR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.001145 -- -9.35% -4.91% -34.58%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Reserve Rights

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Reserve Rights عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 10 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 4 حيادي 6 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.001143 0.001143 R2 0.001143 0.001142 R1 0.001142 0.001142 PP 0.001142 0.001142 S1 0.001141 0.001141 S2 0.001141 0.001141 S3 0.00114 0.001141

إشارات السوق الخاصة بـ Reserve Rights صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.03M $4.49 M $4.46 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.36 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.35 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Reserve Rights صافي التدفق سعر RSRUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 2026-08-16 -$0.05 M 0.00 2026-08-15 $0.02 M 0.00 2026-08-14 -$0.04 M 0.00 2026-08-13 $0.04 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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