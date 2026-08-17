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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Reserve Rights، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Reserve Rights، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن RSR

معلومات سعر RSR

ما هو RSR

الوثيقة البيضاء لـ RSR

الموقع الرسمي لـ RSR

اقتصاد توكن RSR

توقعات سعر RSR

سجل RSR

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محول عملة RSR إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Reserve Rights (RSR)

التحليل الفني اليوم لـ Reserve Rights (RSR)

توفر صفحة Reserve Rights تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RSR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Reserve Rights أدناه.

تغير سعر Reserve Rights (RSR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001145---9.35%-4.91%-34.58%
اعرف المزيد عن سعر Reserve Rights

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Reserve Rights

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Reserve Rights عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 10
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 4حيادي 6شراء 4
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001143
0.001143
R2
0.001143
0.001142
R1
0.001142
0.001142
PP
0.001142
0.001142
S1
0.001141
0.001141
S2
0.001141
0.001141
S3
0.00114
0.001141

إشارات السوق الخاصة بـ Reserve Rights

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.03M
$4.49 M
$4.46 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.36 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.35 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Reserve Rights

صافي التدفقسعر RSRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.05 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.04 M0.00
2026-08-13$0.04 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Reserve Rights

تداول أسواق Reserve Rights (RSR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Reserve Rights المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRSR
$0.001145
$0.001145$0.001145
-0.60%
56.22M (USDT)
/USDCRSR
$0.001144
$0.001144$0.001144
-0.60%
47.99M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RSR إلى USD

المبلغ

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0.001145 USD

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