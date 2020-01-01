توكنوميكس Reserve Rights (RSR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Reserve Rights (RSR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Reserve Rights (RSR) إن Reserve هو حوض مرن من stablecoins (العملات المستقرة) مصممة لتقليل المخاطر من خلال التنويع والحوكمة اللامركزية. الموقع الرسمي: https://reserve.org/ الوثيقة البيضاء: https://reserve.org/protocol/introduction/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 اشتر RSR الآن!

توكنوميكس Reserve Rights (RSR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Reserve Rights (RSR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 471.36M $ 471.36M $ 471.36M إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 58.88B $ 58.88B $ 58.88B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 800.50M $ 800.50M $ 800.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 السعر الحالي: $ 0.008005 $ 0.008005 $ 0.008005 معرفة المزيد عن سعر Reserve Rights (RSR)

توكنوميكس Reserve Rights (RSR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Reserve Rights (RSR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RSR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RSR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RSR، استكشف السعر المباشر لتوكن RSR!

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