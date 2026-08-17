شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pundi X، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Pundi X، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PUNDIX

معلومات سعر PUNDIX

ما هو PUNDIX

الوثيقة البيضاء لـ PUNDIX

الموقع الرسمي لـ PUNDIX

اقتصاد توكن PUNDIX

توقعات سعر PUNDIX

سجل PUNDIX

دليل شراء PUNDIX

محول عملة PUNDIX إلى الفيات

عقود PUNDIX الفورية

PUNDIX عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Pundi X (PUNDIX)

التحليل الفني اليوم لـ Pundi X (PUNDIX)

توفر صفحة Pundi X تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PUNDIX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Pundi X أدناه.

تغير سعر Pundi X (PUNDIX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07395---6.03%-8.63%-46.03%
اعرف المزيد عن سعر Pundi X

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Pundi X

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Pundi X عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 4
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 10حيادي 2شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07328
0.07327
R2
0.07327
0.07325
R1
0.07324
0.07324
PP
0.07323
0.07323
S1
0.0732
0.07321
S2
0.07319
0.0732
S3
0.07316
0.07319

إشارات السوق الخاصة بـ Pundi X

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$1.66 M
$1.67 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Pundi X

صافي التدفقسعر PUNDIXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.07
2026-08-16$0.00 M0.07
2026-08-15-$0.01 M0.08
2026-08-14$0.03 M0.07
2026-08-13$0.00 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Pundi X

تداول أسواق Pundi X (PUNDIX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pundi X المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPUNDIX
$0.07395
$0.07395$0.07395
-0.99%
737.04K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PUNDIX إلى USD

المبلغ

PUNDIX
PUNDIX
USD
USD

1 PUNDIX = 0.07395 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.