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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Paris Saint-Germain، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Paris Saint-Germain، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Paris Saint-Germain (PSG)

التحليل الفني اليوم لـ Paris Saint-Germain (PSG)

توفر صفحة Paris Saint-Germain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PSG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Paris Saint-Germain أدناه.

تغير سعر Paris Saint-Germain (PSG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.4784---9.14%-9.88%-51.36%
اعرف المزيد عن سعر Paris Saint-Germain

تدفق رأس المال الخاص بـ Paris Saint-Germain

صافي التدفقسعر PSGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.48
2026-08-16$0.00 M0.49
2026-08-15$0.00 M0.49
2026-08-14-$0.01 M0.48
2026-08-13$0.00 M0.49

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Paris Saint-Germain

تداول أسواق Paris Saint-Germain (PSG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Paris Saint-Germain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPSG
$0.4784
$0.4784$0.4784
-1.96%
111.27K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PSG إلى USD

المبلغ

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 0.4784 USD

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