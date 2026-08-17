التحليل الفني اليوم لـ Paris Saint-Germain (PSG)
توفر صفحة Paris Saint-Germain تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PSG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Paris Saint-Germain أدناه.
تغير سعر Paris Saint-Germain (PSG)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.4784
|--
|-9.14%
|-9.88%
|-51.36%
تدفق رأس المال الخاص بـ Paris Saint-Germain
صافي التدفقسعر PSGUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.01 M
|0.48
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.49
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.49
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.48
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.49
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$0.4784
$0.4784$0.4784
-1.96%
111.27K (USDT)
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