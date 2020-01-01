توكنوميكس Paris Saint-Germain (PSG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Paris Saint-Germain (PSG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Paris Saint-Germain (PSG) The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. الموقع الرسمي: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ مستكشف الكتل: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 اشتر PSG الآن!

توكنوميكس Paris Saint-Germain (PSG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Paris Saint-Germain (PSG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.95M $ 16.95M $ 16.95M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 10.24M $ 10.24M $ 10.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 السعر الحالي: $ 1.655 $ 1.655 $ 1.655 معرفة المزيد عن سعر Paris Saint-Germain (PSG)

توكنوميكس Paris Saint-Germain (PSG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Paris Saint-Germain (PSG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PSG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PSG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PSG، استكشف السعر المباشر لتوكن PSG!

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