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التحليل الفني اليوم لـ Marlin POND (POND)

التحليل الفني اليوم لـ Marlin POND (POND)

توفر صفحة Marlin POND تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ POND، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Marlin POND أدناه.

تغير سعر Marlin POND (POND)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0006773---8.80%-8.33%-52.67%
اعرف المزيد عن سعر Marlin POND

تدفق رأس المال الخاص بـ Marlin POND

صافي التدفقسعر PONDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Marlin POND

تداول أسواق Marlin POND (POND) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Marlin POND المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPOND
$0.0006768
$0.0006768$0.0006768
-2.56%
81.99M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة POND إلى USD

المبلغ

POND
POND
USD
USD

1 POND = 0.0006773 USD

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