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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ontology Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ontology Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ONT

معلومات سعر ONT

ما هو ONT

الوثيقة البيضاء لـ ONT

الموقع الرسمي لـ ONT

اقتصاد توكن ONT

توقعات سعر ONT

سجل ONT

دليل شراء ONT

محول عملة ONT إلى الفيات

عقود ONT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Ontology Token (ONT)

التحليل الفني اليوم لـ Ontology Token (ONT)

توفر صفحة Ontology Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ONT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ontology Token أدناه.

تغير سعر Ontology Token (ONT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03822---0.78%-12.18%-40.77%
اعرف المزيد عن سعر Ontology Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ontology Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ontology Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 6
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 10حيادي 2شراء 2
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0381
0.0381
R2
0.0381
0.0381
R1
0.0381
0.0381
PP
0.0381
0.0381
S1
0.0381
0.0381
S2
0.0381
0.0381
S3
0.0381
0.0381

إشارات السوق الخاصة بـ Ontology Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.09M
$1.29 M
$1.37 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.71 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.69 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.79 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.78 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Ontology Token

صافي التدفقسعر ONTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.12 M0.04
2026-08-16$0.01 M0.04
2026-08-15-$0.02 M0.04
2026-08-14$0.01 M0.04
2026-08-13-$0.02 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Ontology Token (ONT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ontology Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTONT
$0.03822
$0.03822$0.03822
-0.83%
2.00M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ONT إلى USD

المبلغ

ONT
ONT
USD
USD

1 ONT = 0.03821 USD

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