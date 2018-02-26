التحليل الفني اليوم لـ Ontology Token (ONT) توفر صفحة Ontology Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ONT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ontology Token أدناه. التسجيل

تغير سعر Ontology Token (ONT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03822 -- -0.78% -12.18% -40.77%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ontology Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ontology Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 6 شراء 5 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 10 حيادي 2 شراء 2 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0381 0.0381 R2 0.0381 0.0381 R1 0.0381 0.0381 PP 0.0381 0.0381 S1 0.0381 0.0381 S2 0.0381 0.0381 S3 0.0381 0.0381

إشارات السوق الخاصة بـ Ontology Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.09M $1.29 M $1.37 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.71 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.69 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.79 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.78 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Ontology Token صافي التدفق سعر ONTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.12 M 0.04 2026-08-16 $0.01 M 0.04 2026-08-15 -$0.02 M 0.04 2026-08-14 $0.01 M 0.04 2026-08-13 -$0.02 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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