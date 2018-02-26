توكنوميكس Ontology Token (ONT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ontology Token (ONT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ontology Token (ONT) مشروع Ontology هو مشروع بلوكتشين جديد عالي الأداء ومنصة تعاون تعتمد على الثقة الموزعة. يوفر Ontology مجموعات عامة جديدة عالية الأداء تتضمن سلسلة من دفاتر الأستاذ الموزعة الكاملة وأنظمة العقود الذكية. إطار عمل بلوكتشين Ontology يدعم أنظمة البلوكتشين العامة وقادر على تخصيص بلوكتشينات عامة مختلفة لتطبيقات متنوعة. يدعم Ontology التعاون بين شبكات السلاسل من خلال مجموعات بروتوكولاته المختلفة. يوفر Ontology باستمرار وحدات مشتركة على البنية التحتية الأساسية لمختلف السيناريوهات الموزعة، مثل إطار الهوية الرقمية الموزعة، وبروتوكول تبادل البيانات الموزعة، وغير ذلك. استنادًا إلى متطلبات السيناريو المحددة، سيواصل Ontology تطوير وحدات مشتركة جديدة. الموقع الرسمي: https://ont.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.ont.io مستكشف الكتل: https://explorer.ont.io/ اشتر ONT الآن!

توكنوميكس Ontology Token (ONT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ontology Token (ONT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 128.15M $ 128.15M $ 128.15M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 140.10M $ 140.10M $ 140.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 السعر الحالي: $ 0.1401 $ 0.1401 $ 0.1401 معرفة المزيد عن سعر Ontology Token (ONT)

توكنوميكس Ontology Token (ONT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ontology Token (ONT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ONT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ONT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ONT، استكشف السعر المباشر لتوكن ONT!

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