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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ontology Gas، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ontology Gas، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Ontology Gas (ONG)

التحليل الفني اليوم لـ Ontology Gas (ONG)

توفر صفحة Ontology Gas تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ONG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ontology Gas أدناه.

تغير سعر Ontology Gas (ONG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05766--+33.81%+24.37%-14.49%
اعرف المزيد عن سعر Ontology Gas

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ontology Gas

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ontology Gas عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 4
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05753
0.0575
R2
0.0575
0.05748
R1
0.05748
0.05747
PP
0.05745
0.05745
S1
0.05743
0.05743
S2
0.0574
0.05742
S3
0.05738
0.0574

إشارات السوق الخاصة بـ Ontology Gas

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.25M
$4.47 M
$4.72 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.10 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.15 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Ontology Gas

صافي التدفقسعر ONGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.30 M0.06
2026-08-16-$0.15 M0.05
2026-08-15-$0.15 M0.04
2026-08-14$0.06 M0.04
2026-08-13-$0.02 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Ontology Gas (ONG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ontology Gas المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTONG
$0.05766
$0.05766$0.05766
+10.03%
2.43M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ONG إلى USD

المبلغ

ONG
ONG
USD
USD

1 ONG = 0.05766 USD

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