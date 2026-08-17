التحليل الفني اليوم لـ Ontology Gas (ONG) توفر صفحة Ontology Gas تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ONG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ontology Gas أدناه. التسجيل

تغير سعر Ontology Gas (ONG) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.05766 -- +33.81% +24.37% -14.49%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ontology Gas

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ontology Gas عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 4 شراء 9 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 8 حيادي 0 شراء 6 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.05753 0.0575 R2 0.0575 0.05748 R1 0.05748 0.05747 PP 0.05745 0.05745 S1 0.05743 0.05743 S2 0.0574 0.05742 S3 0.05738 0.0574

إشارات السوق الخاصة بـ Ontology Gas صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.25M $4.47 M $4.72 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.10 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.15 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Ontology Gas صافي التدفق سعر ONGUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.30 M 0.06 2026-08-16 -$0.15 M 0.05 2026-08-15 -$0.15 M 0.04 2026-08-14 $0.06 M 0.04 2026-08-13 -$0.02 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Ontology Gas (ONG) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ontology Gas المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ONG $0.05766 $0.05766 $0.05766 +10.03% 2.43M (USDT) تداول