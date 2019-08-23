توكنوميكس Ontology Gas (ONG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ontology Gas (ONG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ontology Gas (ONG) ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. الموقع الرسمي: https://ont.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.ont.io/ مستكشف الكتل: https://explorer.ont.io/ اشتر ONG الآن!

توكنوميكس Ontology Gas (ONG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ontology Gas (ONG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 74.87M $ 74.87M $ 74.87M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 420.35M $ 420.35M $ 420.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 178.10M $ 178.10M $ 178.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 السعر الحالي: $ 0.1781 $ 0.1781 $ 0.1781 معرفة المزيد عن سعر Ontology Gas (ONG)

توكنوميكس Ontology Gas (ONG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ontology Gas (ONG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ONG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ONG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ONG، استكشف السعر المباشر لتوكن ONG!

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