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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Origin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Origin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن OGN

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ما هو OGN

الوثيقة البيضاء لـ OGN

الموقع الرسمي لـ OGN

اقتصاد توكن OGN

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التحليل الفني اليوم لـ Origin (OGN)

التحليل الفني اليوم لـ Origin (OGN)

توفر صفحة Origin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ OGN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Origin أدناه.

تغير سعر Origin (OGN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0164---1.86%-3.53%-24.04%
اعرف المزيد عن سعر Origin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Origin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Origin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01638
0.01637
R2
0.01637
0.01637
R1
0.01637
0.01637
PP
0.01636
0.01636
S1
0.01636
0.01636
S2
0.01635
0.01636
S3
0.01635
0.01635

إشارات السوق الخاصة بـ Origin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.06M
$1.67 M
$1.72 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Origin

صافي التدفقسعر OGNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16$0.01 M0.02
2026-08-15$0.05 M0.02
2026-08-14$0.01 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Origin (OGN) على MEXC

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOGN
$0.01639
$0.01639$0.01639
-0.30%
3.14M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة OGN إلى USD

المبلغ

OGN
OGN
USD
USD

1 OGN = 0.0164 USD

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