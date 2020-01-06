توكنوميكس Origin (OGN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Origin (OGN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Origin (OGN) Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform. الموقع الرسمي: https://www.originprotocol.com الوثيقة البيضاء: https://www.originprotocol.com/litepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 اشتر OGN الآن!

توكنوميكس Origin (OGN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Origin (OGN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 41.83M $ 41.83M $ 41.83M إجمالي العرض: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B العرض المتداول: $ 695.20M $ 695.20M $ 695.20M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 84.82M $ 84.82M $ 84.82M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.2226 $ 5.2226 $ 5.2226 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 السعر الحالي: $ 0.06017 $ 0.06017 $ 0.06017 معرفة المزيد عن سعر Origin (OGN)

توكنوميكس Origin (OGN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Origin (OGN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OGN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OGN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OGN، استكشف السعر المباشر لتوكن OGN!

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