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التحليل الفني اليوم لـ Numbers Protocol (NUM)

التحليل الفني اليوم لـ Numbers Protocol (NUM)

توفر صفحة Numbers Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ NUM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Numbers Protocol أدناه.

تغير سعر Numbers Protocol (NUM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002061--+0.83%+1.27%-47.05%
اعرف المزيد عن سعر Numbers Protocol

تدفق رأس المال الخاص بـ Numbers Protocol

صافي التدفقسعر NUMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Numbers Protocol

NUM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع NUM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود NUM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Numbers Protocol (NUM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Numbers Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNUM
$0.002064
$0.002064$0.002064
+10.13%
34.31M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة NUM إلى USD

المبلغ

NUM
NUM
USD
USD

1 NUM = 0.002061 USD

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