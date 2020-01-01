توكنوميكس Numbers Protocol (NUM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Numbers Protocol (NUM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Numbers Protocol (NUM) The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. الموقع الرسمي: https://www.numbersprotocol.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.numbersprotocol.io/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 اشتر NUM الآن!

توكنوميكس Numbers Protocol (NUM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Numbers Protocol (NUM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.81M $ 13.81M $ 13.81M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 815.51M $ 815.51M $ 815.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.94M $ 16.94M $ 16.94M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.016198756484153563 $ 0.016198756484153563 $ 0.016198756484153563 السعر الحالي: $ 0.01694 $ 0.01694 $ 0.01694 معرفة المزيد عن سعر Numbers Protocol (NUM)

توكنوميكس Numbers Protocol (NUM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Numbers Protocol (NUM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NUM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NUM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NUM، استكشف السعر المباشر لتوكن NUM!

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