سعر Project Merlin المباشر اليوم هو 0.008 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MRLN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MRLN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Project Merlin

Project Merlin السعر(MRLN)

السعر المباشر لـ 1 MRLN إلى USD:

مخطط أسعار Project Merlin (MRLN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:33:20 (UTC+8)

معلومات سعر Project Merlin (MRLN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
سعر Project Merlin (MRLN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.008. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MRLN بين أدنى سعر $ 0.008 وأعلى سعر $ 0.008، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMRLN على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MRLN 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

القيمة السوقية الحالية لـ Project Merlin هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ MRLN يبلغ --، مع إجمالي عرض 800000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.40M.

سجل سعر Project Merlin (MRLN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Project Merlin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.00068-7.84%
60 يوم$ -0.017-68.00%
90 يوم$ -0.017-68.00%
تغير سعر Project Merlin اليوم

سجل اليوم MRLN تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Project Merlin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00068 (-7.84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Project Merlin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MRLN تغييرًا في $ -0.017 (-68.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Project Merlin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.017 (-68.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Project Merlin (MRLN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Project Merlin.

ما هو Project Merlin ( MRLN )

مشروع Merlin هو نظام بيئي معياري لامركزي يُمكّن رواد الأعمال والمستثمرين والمجتمعات من خلال الجمع بين بنية بلوكتشين التحتية والحوكمة القائمة على منظمات اللامركزية المستقلة. يعتمد المشروع على أربع منصات أساسية: التمويل الجماعي، وسوق العمل الحر (GIG Freelance Marketplace)، والمشاركة المجتمعية، ومنصة إطلاق IDO، ويوفر إطار عمل Web3 شاملًا يشمل تقديم الأفكار، والتقييم، والتمويل، والتنفيذ، ونمو المجتمع.

متوفر Project Merlin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Project Merlin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MRLNلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Project Merlin على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Project Merlin سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Project Merlin (USD)

كم ستكون قيمة Project Merlin (MRLN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Project Merlin (MRLN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Project Merlin.

تحقق الآن من توقعات سعر Project Merlin!

توكنوميكس Project Merlin (MRLN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Project Merlin (MRLN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MRLN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Project Merlin ( MRLN )

هل تبحث عن كيفية شراء Project Merlin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Project Merlin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

Project Merlin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Project Merlin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Project Merlin الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Project Merlin

كم يساوي Project Merlin (MRLN) اليوم؟
سعر MRLN المباشر في USD هو USD 0.008، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MRLN إلى USD الحالي؟
سعر MRLN إلى USD الحالي هو $ 0.008. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Project Merlin ؟
القيمة السوقية لعملة MRLN هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MRLN؟
العرض المتداول لتوكن MRLN هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MRLN؟
حقق MRLN سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MRLN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- MRLN.
ما هو حجم تداول MRLN؟
حجم تداول MRLN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 0.00 USD.
هل سترتفع MRLN هذا العام؟
قد يرتفع MRLN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MRLN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:33:20 (UTC+8)

تحديثات Project Merlin (MRLN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

