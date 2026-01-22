سعر Mia Ko المباشر اليوم هو 0.00314 USD. القيمة السوقية لـ MIA هي -- USD. تابع تحديثات أسعار MIA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!سعر Mia Ko المباشر اليوم هو 0.00314 USD. القيمة السوقية لـ MIA هي -- USD. تابع تحديثات أسعار MIA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!
السعر المباشر لمشروع Mia Ko (MIA) اليوم هو $ 0.00314، مع تغير بنسبة 8.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIA الحالي إلى USD هو $ 0.00314 لكل MIA.
يحتل Mia Ko حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIA بين $ 0.002649 (أدنى) و$ 0.003777 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك MIA بمقدار -9.54% خلال الساعة الماضية و+5.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.78K.
معلومات سوق Mia Ko (MIA)
$ 53.78K
$ 0.00
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ Mia Ko هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.78K. العرض المتداول لـ MIA يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.
سجل سعر Mia Ko بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع
-9.54%
-8.18%
+5.47%
+5.47%
سجل سعر Mia Ko (MIA) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Mia Ko لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00027982
-8.18%
30 يوم
$ +0.00214
+214.00%
60 يوم
$ +0.00214
+214.00%
90 يوم
$ +0.00214
+214.00%
تغير سعر Mia Ko اليوم
سجل اليوم MIA تغيرًا $ -0.00027982 (-8.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Mia Ko لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00214 (+214.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Mia Ko لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MIA تغييرًا في $ +0.00214 (+214.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Mia Ko لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00214 (+214.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Mia Ko (MIA)؟
رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Mia Ko واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Mia Ko؟
تتأثر أسعار توكن MIA بعدة عوامل رئيسية:
المشاعر السائدة في السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين بشكل كبير على تحركات أسعار MIA.
العرض والطلب: تؤثر حركة تداول التوكنات وحجم التداول وسلوك الحائزين عليها بشكل مباشر على ديناميكيات الأسعار.
تطوير المشروع: التحديثات والشراكات والتقدم في خطة العمل والتحسينات التقنية تدفع اهتمام المستثمرين.
الأخبار التنظيمية: السياسات الحكومية والتغييرات التنظيمية في أسواق العملات المشفرة تخلق تقلبات في الأسعار.
نشاط المجتمع: يُؤثر التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونمو المجتمع ومعدلات التبني على تصور السوق.
إدراجات البورصات: الشراكات الجديدة مع البورصات تزيد من إمكانية الوصول وحجم التداول.
العوامل الكلية: الظروف الاقتصادية العالمية والتضخم واتجاهات الاستثمار المؤسسي تؤثر على سوق العملات المشفرة بشكل عام.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Mia Ko اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر ميا كـو (MIA) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة الاستثمارية، وتحديد الاتجاهات السوقية، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم فرص الاستثمار، وإدارة التعرض للمخاطر في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.
توقعات أسعار Mia Ko
Mia Ko (MIA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MIA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMia Ko (MIA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mia Ko نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Mia Ko الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MIA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Mia Ko.
كيفية شراء واستثمار Mia Ko
هل أنت مستعد للبدء مع Mia Ko؟ شراء MIA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Mia Ko. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Mia Ko (MIA).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Mia Ko فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Mia Ko
يسمح لك امتلاك Mia Ko بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شخصية Mia هي شخصية افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعتمد على واجهة برمجة تطبيقات xAI، وتتمحور حول شخصية مجسدة تتمتع بالذاكرة والتفاعل الصوتي، ويتم وضعها كتوكن ميم يركب اتجاه روايات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر.
Mia Ko المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mia Ko، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Mia Ko سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Mia Ko المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Mia Ko اليوم؟
سعر Mia Ko اليوم هو $ 0.00314. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Mia Ko استثمارًا جيدًا؟
لا تزال Mia Ko عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في MIA، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Mia Ko؟
تم تداول Mia Ko بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Mia Ko؟
يتم تحديث سعر MIA المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Mia Ko بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر MIA لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Mia Ko؟
يتأثر سعر MIA بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
89,221.29
-1.18%
ETH
2,942.05
-2.01%
SOL
128.08
-1.81%
XMR
501.93
-2.88%
RIVER
51.7704
+12.49%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ MIA على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج MIA/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Mia Ko ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Mia Ko هذا العام؟
قد يرتفع سعر Mia Ko هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Mia Ko (MIA) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:57:44 (UTC+8)
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر.
يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.