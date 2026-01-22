سعر Mia Ko اليوم

السعر المباشر لمشروع Mia Ko (MIA) اليوم هو $ 0.00314، مع تغير بنسبة 8.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIA الحالي إلى USD هو $ 0.00314 لكل MIA.

يحتل Mia Ko حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIA بين $ 0.002649 (أدنى) و$ 0.003777 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك MIA بمقدار -9.54% خلال الساعة الماضية و+5.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.78K.

معلومات سوق Mia Ko (MIA)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 53.78K$ 53.78K $ 53.78K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Mia Ko هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.78K. العرض المتداول لـ MIA يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.