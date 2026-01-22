البورصةDEX+
سعر Mia Ko المباشر اليوم هو 0.00314 USD. القيمة السوقية لـ MIA هي -- USD. تابع تحديثات أسعار MIA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!

المزيد عن MIA

معلومات سعر MIA

ما هو MIA

اقتصاد توكن MIA

توقعات سعر MIA

سجل MIA

دليل شراء MIA

محول عملة MIA إلى الفيات

MIA العقود الفورية

شعار Mia Ko

Mia Ko السعر(MIA)

السعر المباشر لـ 1 MIA إلى USD:

$0.003141
$0.003141$0.003141
-8.18%1D
USD
مخطط أسعار Mia Ko (MIA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:57:44 (UTC+8)

سعر Mia Ko اليوم

السعر المباشر لمشروع Mia Ko (MIA) اليوم هو $ 0.00314، مع تغير بنسبة 8.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIA الحالي إلى USD هو $ 0.00314 لكل MIA.

يحتل Mia Ko حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIA بين $ 0.002649 (أدنى) و$ 0.003777 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك MIA بمقدار -9.54% خلال الساعة الماضية و+5.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.78K.

معلومات سوق Mia Ko (MIA)

--
----

$ 53.78K
$ 53.78K$ 53.78K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Mia Ko هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.78K. العرض المتداول لـ MIA يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Mia Ko بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649
24 ساعة منخفض
$ 0.003777
$ 0.003777$ 0.003777
24 ساعة مرتفع

$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649

$ 0.003777
$ 0.003777$ 0.003777

--
----

--
----

-9.54%

-8.18%

+5.47%

+5.47%

سجل سعر Mia Ko (MIA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Mia Ko لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00027982-8.18%
30 يوم$ +0.00214+214.00%
60 يوم$ +0.00214+214.00%
90 يوم$ +0.00214+214.00%
تغير سعر Mia Ko اليوم

سجل اليوم MIA تغيرًا $ -0.00027982 (-8.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Mia Ko لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00214 (+214.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Mia Ko لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MIA تغييرًا في $ +0.00214 (+214.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Mia Ko لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00214 (+214.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Mia Ko (MIA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Mia Ko.

تحليل AI لـ Mia Ko

رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Mia Ko واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Mia Ko؟

تتأثر أسعار توكن MIA بعدة عوامل رئيسية:

المشاعر السائدة في السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين بشكل كبير على تحركات أسعار MIA.

العرض والطلب: تؤثر حركة تداول التوكنات وحجم التداول وسلوك الحائزين عليها بشكل مباشر على ديناميكيات الأسعار.

تطوير المشروع: التحديثات والشراكات والتقدم في خطة العمل والتحسينات التقنية تدفع اهتمام المستثمرين.

الأخبار التنظيمية: السياسات الحكومية والتغييرات التنظيمية في أسواق العملات المشفرة تخلق تقلبات في الأسعار.

نشاط المجتمع: يُؤثر التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونمو المجتمع ومعدلات التبني على تصور السوق.

إدراجات البورصات: الشراكات الجديدة مع البورصات تزيد من إمكانية الوصول وحجم التداول.

العوامل الكلية: الظروف الاقتصادية العالمية والتضخم واتجاهات الاستثمار المؤسسي تؤثر على سوق العملات المشفرة بشكل عام.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Mia Ko اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ميا كـو (MIA) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة الاستثمارية، وتحديد الاتجاهات السوقية، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم فرص الاستثمار، وإدارة التعرض للمخاطر في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.

توقعات أسعار Mia Ko

Mia Ko (MIA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MIA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMia Ko (MIA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mia Ko نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Mia Ko الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MIA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Mia Ko.

كيفية شراء واستثمار Mia Ko

هل أنت مستعد للبدء مع Mia Ko؟ شراء MIA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Mia Ko. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Mia Ko (MIA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Mia Ko فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Mia Ko (MIA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Mia Ko

يسمح لك امتلاك Mia Ko بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Mia Ko (MIA) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Mia Ko ( MIA )

شخصية Mia هي شخصية افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعتمد على واجهة برمجة تطبيقات xAI، وتتمحور حول شخصية مجسدة تتمتع بالذاكرة والتفاعل الصوتي، ويتم وضعها كتوكن ميم يركب اتجاه روايات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر.

Mia Ko المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mia Ko، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mia Ko

آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 22:57:44 (UTC+8)

تحديثات Mia Ko (MIA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
01-20 22:09:49تحديثات المجال
ارتفع الذهب الفوري بشكل حاد على المدى القصير، متجاوزًا 4,740 دولار/أونصة، محققًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق
01-20 13:14:57تحديثات المجال
تعليقات ترامب على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي، الذهب يحقق أعلى مستوى على الإطلاق جديد، البيتكوين ينخفض ​​لفترة وجيزة
01-19 16:31:41تحديثات المجال
قطاع الخصوصية يشهد صعودًا متتابعًا، DUSK يرتفع بأكثر من 120% في يوم واحد
01-19 08:14:46تحديثات المجال
تهديدات التعريفات الجمركية الأوروبية والأمريكية تعود، سوق الكريبتو يشهد "إغلاقًا سريعًا" صباح الاثنين
01-19 07:38:00المعادن الثمينة
الذهب والفضة الفوريان يسجلان أعلى مستويات جديدة على الإطلاق
01-18 14:28:43تحديثات المجال
مشاعر سوق الكريبتو تبقى "محايدة"، مظهرة تعافياً عاماً من المستويات السابقة

Mia Ko أهم الأخبار

مؤشر كوسبي يتجاوز 5,000: هل سوق الأسهم الكورية الجنوبية مشتعلة؟

مؤشر كوسبي يتجاوز 5,000: هل سوق الأسهم الكورية الجنوبية مشتعلة؟

January 22, 2026
الأمريكيون الأصليون يتحدثون ضد Kalshi وأسواق التنبؤات الأخرى

الأمريكيون الأصليون يتحدثون ضد Kalshi وأسواق التنبؤات الأخرى

January 22, 2026
فريق Saga يوقف شبكة SagaEVM بعد اختراق بقيمة 7 ملايين دولار

فريق Saga يوقف شبكة SagaEVM بعد اختراق بقيمة 7 ملايين دولار

January 22, 2026
المزيد

اكتشف المزيد عن Mia Ko

MIA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MIA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MIA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Mia Ko (MIA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mia Ko المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMIA
$0.003141
$0.003141$0.003141
-8.29%
0.00% (USDT)

إخلاء المسؤولية

