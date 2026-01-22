بناءً على توقعاتك، قد يشهد Mia Ko نموًا بنسبة 0.00% قد يصل سعر تداوله إلى $ 0.003076 في 2026.

بناءً على توقعاتك، قد يشهد Mia Ko نموًا بنسبة 5.00% قد يصل سعر تداوله إلى $ 0.003229 في 2027.

وفقًا لنموذج التوقع بالأسعار، من المتوقع أن يصل MIA إلى $ 0.003391 في 2028، مما يمثل معدل نمو بنسبة 10.25%.

وفقًا لنموذج التوقع بالأسعار، من المتوقع أن يصل MIA إلى $ 0.003560 في 2029، مما يمثل معدل نمو بنسبة 15.76%.

وفقًا لنموذج التوقع بالأسعار المذكور أعلاه، فإن السعر المستهدف لعملة MIA في 2030 هو $ 0.003738، بمعدل نمو يقدر بنسبة 21.55%.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mia Ko نموًا 97.99%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.006090.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Mia Ko نموًا 222.51%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.009920.