Mia Ko (MIA) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار Mia Ko لعام 2027، و2028 و2029 و2030 وما بعدها. توقع مقدار نمو MIA على مدى السنوات الخمس القادمة أو أكثر، مع توقعات فورية تستند إلى اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر Mia Ko
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر Mia Ko
$0.003076
-10.08%
USD
فعلي
توقع
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-22 23:11:03 (UTC+8)

توقعات أسعار Mia Ko لعام 2026 2050 إلى (USD)

توقعات أسعار Mia Ko (MIA) لعام 2026 (هذا العام)

بناءً على توقعاتك، قد يشهد Mia Ko نموًا بنسبة 0.00% قد يصل سعر تداوله إلى $ 0.003076 في 2026.

توقعات أسعار Mia Ko (MIA) لعام 2027 (العام القادم)

بناءً على توقعاتك، قد يشهد Mia Ko نموًا بنسبة 5.00% قد يصل سعر تداوله إلى $ 0.003229 في 2027.

توقعات أسعار Mia Ko (MIA) لعام 2028 (خلال سنتين)

وفقًا لنموذج التوقع بالأسعار، من المتوقع أن يصل MIA إلى $ 0.003391 في 2028، مما يمثل معدل نمو بنسبة 10.25%.

توقعات أسعار Mia Ko (MIA) لعام 2029 (خلال 3 سنوات)

وفقًا لنموذج التوقع بالأسعار، من المتوقع أن يصل MIA إلى $ 0.003560 في 2029، مما يمثل معدل نمو بنسبة 15.76%.

توقعات أسعار Mia Ko (MIA) لعام 2030 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لنموذج التوقع بالأسعار المذكور أعلاه، فإن السعر المستهدف لعملة MIA في 2030 هو $ 0.003738، بمعدل نمو يقدر بنسبة 21.55%.

توقع سعرMia Ko (MIA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mia Ko نموًا 97.99%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.006090.

توقع سعر Mia Ko (MIA) لعام 2050 (خلال 24 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Mia Ko نموًا 222.51%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.009920.

السنة
السعر
النمو
  • 2026
    $ 0.003076
    0.00%
  • 2027
    $ 0.003229
    5.00%
  • 2028
    $ 0.003391
    10.25%
  • 2029
    $ 0.003560
    15.76%
  • 2030
    $ 0.003738
    21.55%
  • 2031
    $ 0.003925
    27.63%
  • 2032
    $ 0.004122
    34.01%
  • 2033
    $ 0.004328
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2034
    $ 0.004544
    47.75%
  • 2035
    $ 0.004771
    55.13%
  • 2036
    $ 0.005010
    62.89%
  • 2037
    $ 0.005261
    71.03%
  • 2038
    $ 0.005524
    79.59%
  • 2039
    $ 0.005800
    88.56%
  • 2040
    $ 0.006090
    97.99%
  • 2050
    $ 0.009920
    222.51%

توقعات سعر Mia Ko على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • January 22, 2026(اليوم)
    $ 0.003076
    0.00%
  • January 23, 2026(غداً)
    $ 0.003076
    0.01%
  • January 29, 2026(هذا الاسبوع)
    $ 0.003078
    0.10%
  • February 21, 2026(30 يوم)
    $ 0.003088
    0.41%
توقع سعرMia Ko (MIA) لليوم

السعر المتوقع لعملة MIA على January 22, 2026(اليوم)هو $0.003076. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر Mia Ko (MIA) غدًا

بالنسبة إلى January 23, 2026(غداً)، فإن توقع سعر MIA، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $0.003076. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرMia Ko (MIA) لهذا الأسبوع

بحلول January 29, 2026(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة MIA، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $0.003078. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر Mia Ko (MIA) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة MIA هو $0.003088. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ Mia Ko

$ 0.003076
$ 0.003076$ 0.003076

-10.08%

--
----

--
----

$ 53.70K
$ 53.70K$ 53.70K

--

أحدث سعر لـ MIA هو $ 0.003076. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة -10.08%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.70K.
علاوة على ذلك، فإن MIA لديه معروض متداول بقيمة -- وإجمالي القيمة السوقية بقيمة --.

كيفية شراء Mia Ko (MIA)

هل تحاول شراء MIA؟ يمكنك الآن شراء MIA عبر بطاقة الائتمان، والتحويل البنكي، وP2P، والعديد من طرق الدفع الأخرى. تعرّف على كيفية شراء Mia Ko وابدأ مع MEXC الآن!

تعلم كيفية شراء MIA الآن

السعر التاريخي Mia Ko

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Mia Ko، فإن السعر الحالي لعملة Mia Ko هو 0.003076USD. العرض المتداول من Mia Ko(MIA) هو 0.00 MIA مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $--.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    -0.09%
    $ -0.000328
    $ 0.003777
    $ 0.002649
  • 7 أيام
    0.06%
    $ 0.000161
    $ 0.004573
    $ 0.001853
  • 30 يوم
    2.09%
    $ 0.002093
    $ 0.007025
    $ 0.001
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر Mia Ko حركة سعرية بقيمة $-0.000328، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة -0.09%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول Mia Ko عند أعلى مستوى له عند $0.004573 وأدنى سعر عند $0.001853. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره 0.06%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة MIA على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع Mia Ko في الشهر الماضي ارتفاعًا في 2.09% من التغيير، مما يعكس حوالي $0.002093 لقيمته. وهذا يشير إلى أن MIA قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

تحقق من سجل الأسعار الكامل Mia Ko لمعرفة الاتجاهات التفصيلية لأسعار MEXC

عرض كامل MIA سجل الأسعار

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر Mia Ko (MIA)؟

وحدة التنبؤ بسعر Mia Ko هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة MIA استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن Mia Ko خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة MIA، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر Mia Ko. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل MIA.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم MIA لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة Mia Ko.

لماذا يعد التنبؤ بسعر MIA مهمًا؟

يعد توقعات سعر MIA أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل MIA يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن MIA سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر MIA الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر Mia Ko (MIA)، فإن السعر المتوقع MIA سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 MIA في 2027؟
السعر الحالي لـ 1 Mia Ko (MIA) هو $0.003076. بناءً على نموذج التوقع المذكور أعلاه، من المتوقع أن يرتفع MIA بنسبة 0.00%، وصولاً إلى -- في 2027.
ما هو سعر MIA المتوقع في 2028؟
من المتوقع أن ينمو Mia Ko (MIA) بنسبة 0.00% سنوياً، ليصل السعر إلى -- لكل MIA بحلول 2028.
ما هو سعر MIA المستهدف المتوقع في 2029؟
بناءً على توقعات الأسعار التي أدخلتها، من المتوقع أن ينمو Mia Ko (MIA) بنسبة 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري قدره -- في 2029.
ما هو سعر MIA المستهدف المتوقع في 2030؟
بناءً على توقعات الأسعار التي أدخلتها، من المتوقع أن ينمو Mia Ko (MIA) بنسبة 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري قدره -- في 2030.
ما هو سعر MIA المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد Mia Ko (MIA) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 MIA بحلول عام 2040.
إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.