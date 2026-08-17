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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cat in a dogs world، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cat in a dogs world، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MEW

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ما هو MEW

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التحليل الفني اليوم لـ cat in a dogs world (MEW)

التحليل الفني اليوم لـ cat in a dogs world (MEW)

توفر صفحة cat in a dogs world تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MEW، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل cat in a dogs world أدناه.

تغير سعر cat in a dogs world (MEW)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0003237---5.82%-10.41%-41.72%
اعرف المزيد عن سعر cat in a dogs world

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cat in a dogs world

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cat in a dogs world عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 6
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 6شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000323
0.0003229
R2
0.0003229
0.0003228
R1
0.0003228
0.0003228
PP
0.0003227
0.0003227
S1
0.0003226
0.0003226
S2
0.0003225
0.0003226
S3
0.0003224
0.0003225

إشارات السوق الخاصة بـ Cat in a dogs world

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.07M
$4.47 M
$4.54 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Cat in a dogs world

صافي التدفقسعر MEWUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق cat in a dogs world (MEW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر cat in a dogs world المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMEW
$0.0003237
$0.0003237$0.0003237
+0.03%
190.53M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MEW إلى USD

المبلغ

MEW
MEW
USD
USD

1 MEW = 0.0003237 USD

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