التحليل الفني اليوم لـ Mask Network (MASK) توفر صفحة Mask Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MASK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mask Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Mask Network (MASK) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3547 -- -3.75% -7.73% -20.62%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Mask Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Mask Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 2 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 1 شراء 11 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.354 0.3539 R2 0.3539 0.3539 R1 0.3539 0.3539 PP 0.3538 0.3538 S1 0.3538 0.3538 S2 0.3537 0.3538 S3 0.3537 0.3537

إشارات السوق الخاصة بـ Mask Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.07M $1.08 M $1.15 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.09 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Mask Network صافي التدفق سعر MASKUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.35 2026-08-16 -$0.02 M 0.35 2026-08-15 -$0.02 M 0.35 2026-08-14 $0.00 M 0.35 2026-08-13 $0.04 M 0.35 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Mask Network (MASK) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mask Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT MASK $0.3546 $0.3546 $0.3546 +0.93% 161.72K (USDT) تداول