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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mask Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Mask Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MASK

معلومات سعر MASK

ما هو MASK

الوثيقة البيضاء لـ MASK

الموقع الرسمي لـ MASK

اقتصاد توكن MASK

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MASK عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Mask Network (MASK)

التحليل الفني اليوم لـ Mask Network (MASK)

توفر صفحة Mask Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MASK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Mask Network أدناه.

تغير سعر Mask Network (MASK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3547---3.75%-7.73%-20.62%
اعرف المزيد عن سعر Mask Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Mask Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Mask Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 2
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.354
0.3539
R2
0.3539
0.3539
R1
0.3539
0.3539
PP
0.3538
0.3538
S1
0.3538
0.3538
S2
0.3537
0.3538
S3
0.3537
0.3537

إشارات السوق الخاصة بـ Mask Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.07M
$1.08 M
$1.15 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Mask Network

صافي التدفقسعر MASKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.35
2026-08-16-$0.02 M0.35
2026-08-15-$0.02 M0.35
2026-08-14$0.00 M0.35
2026-08-13$0.04 M0.35

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Mask Network

تداول أسواق Mask Network (MASK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mask Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMASK
$0.3546
$0.3546$0.3546
+0.93%
161.72K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MASK إلى USD

المبلغ

MASK
MASK
USD
USD

1 MASK = 0.3547 USD

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