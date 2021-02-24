توكنوميكس Mask Network (MASK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mask Network (MASK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mask Network (MASK) Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. الموقع الرسمي: https://www.mask.io الوثيقة البيضاء: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 اشتر MASK الآن!

توكنوميكس Mask Network (MASK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mask Network (MASK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 128.40M $ 128.40M $ 128.40M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 128.40M $ 128.40M $ 128.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 50.39 $ 50.39 $ 50.39 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 السعر الحالي: $ 1.284 $ 1.284 $ 1.284 معرفة المزيد عن سعر Mask Network (MASK)

توكنوميكس Mask Network (MASK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mask Network (MASK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MASK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MASK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MASK، استكشف السعر المباشر لتوكن MASK!

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