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المزيد عن LUNC

معلومات سعر LUNC

ما هو LUNC

الوثيقة البيضاء لـ LUNC

الموقع الرسمي لـ LUNC

اقتصاد توكن LUNC

توقعات سعر LUNC

سجل LUNC

دليل شراء LUNC

محول عملة LUNC إلى الفيات

عقود LUNC الفورية

LUNC عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Terra Classic (LUNC)

التحليل الفني اليوم لـ Terra Classic (LUNC)

توفر صفحة Terra Classic تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LUNC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Terra Classic أدناه.

تغير سعر Terra Classic (LUNC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00004812---4.45%-16.41%-37.93%
اعرف المزيد عن سعر Terra Classic

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Terra Classic

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Terra Classic عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 5
شراء 11
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 2شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00004809
0.00004808
R2
0.00004808
0.00004807
R1
0.00004806
0.00004807
PP
0.00004806
0.00004806
S1
0.00004803
0.00004804
S2
0.00004803
0.00004804
S3
0.000048
0.00004803

إشارات السوق الخاصة بـ Terra Classic

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-14.35M
$5.19 M
$19.54 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.21 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$5.44 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$5.45 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Terra Classic

صافي التدفقسعر LUNCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.14 M0.00
2026-08-14-$0.20 M0.00
2026-08-13$0.02 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Terra Classic

تداول أسواق Terra Classic (LUNC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Terra Classic المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLUNC
$0.00004814
$0.00004814$0.00004814
+0.16%
1.59B (USDT)
/USDCLUNC
$0.00004808
$0.00004808$0.00004808
+0.12%
537.68M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LUNC إلى USD

المبلغ

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0.00004812 USD

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