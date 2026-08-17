التحليل الفني اليوم لـ Terra Classic (LUNC) توفر صفحة Terra Classic تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LUNC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Terra Classic أدناه. التسجيل

تغير سعر Terra Classic (LUNC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00004812 -- -4.45% -16.41% -37.93%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Terra Classic

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Terra Classic عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 5 شراء 11 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 2 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00004809 0.00004808 R2 0.00004808 0.00004807 R1 0.00004806 0.00004807 PP 0.00004806 0.00004806 S1 0.00004803 0.00004804 S2 0.00004803 0.00004804 S3 0.000048 0.00004803

إشارات السوق الخاصة بـ Terra Classic صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -14.35M $5.19 M $19.54 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.21 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $5.44 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $5.45 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Terra Classic صافي التدفق سعر LUNCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.02 M 0.00 2026-08-16 $0.01 M 0.00 2026-08-15 -$0.14 M 0.00 2026-08-14 -$0.20 M 0.00 2026-08-13 $0.02 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Terra Classic (LUNC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Terra Classic المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT LUNC $0.00004814 $0.00004814 $0.00004814 +0.16% 1.59B (USDT) تداول / USDC LUNC $0.00004808 $0.00004808 $0.00004808 +0.12% 537.68M (USDT) تداول