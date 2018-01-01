توكنوميكس Terra Classic (LUNC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Terra Classic (LUNC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Terra Classic (LUNC) Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. الموقع الرسمي: https://www.terra-classic.money الوثيقة البيضاء: https://classic-docs.terra.money مستكشف الكتل: https://finder.terra.money/classic اشتر LUNC الآن!

توكنوميكس Terra Classic (LUNC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Terra Classic (LUNC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 339.81M $ 339.81M $ 339.81M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 5.60T $ 5.60T $ 5.60T القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 السعر الحالي: $ 0.00006063 $ 0.00006063 $ 0.00006063 معرفة المزيد عن سعر Terra Classic (LUNC)

توكنوميكس Terra Classic (LUNC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Terra Classic (LUNC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUNC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUNC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUNC، استكشف السعر المباشر لتوكن LUNC!

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