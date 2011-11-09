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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Litecoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Litecoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Litecoin (LTC)

التحليل الفني اليوم لـ Litecoin (LTC)

توفر صفحة Litecoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LTC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Litecoin أدناه.

تغير سعر Litecoin (LTC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$44.21---2.60%-2.93%-18.06%
اعرف المزيد عن سعر Litecoin

تحليل AI اليومي لـ Litecoin

تحليل Litecoin لتاريخ 2026-07-29

  • تحول معدل تمويل العقود الآجلة إلى إيجابي: بلغ معدل تمويل عقود LTC الآجلة 0.0031%، مما يشير إلى هيمنة المعنويات الصعودية وارتفاع تكلفة رأس المال، وقد ينذر ذلك بمخاطر تصحيح قصير الأجل، مما يؤثر سلبًا على سعر LTC.
  • خوف شديد في السوق: سجل مؤشر الخوف والطمع في السوق مستوى 28، وهو ما يقع ضمن نطاق الخوف الشديد، مما يعكس انخفاض شهية المخاطرة وجفاف السيولة، وهو عامل سلبي لسعر LTC.
  • تقلبات حادة في صافي تدفق الأموال: شهدت تدفقات أموال LTC تقلبات كبيرة خلال الأيام الماضية، مع عدم استقرار في صافي التدفقات الداخلة واختلافات واضحة بين كبار المستثمرين، مما يحد من زخم صعود LTC.

تحليل Litecoin لتاريخ 2026-07-28

  • استمرار تدفق الأموال للخارج: شهدت LTC صافي تدفق للأموال في 6 من الأيام السبعة الماضية، مع صافي تدفق خارجي بحوالي 116 ألف USDT خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى رغبة قوية في سحب الأموال من السوق، مما يضغط على سعر العملة.
  • تباعد نسبة المضاربة: على الرغم من أن نسبة مراكز البيع والشراء للمستثمرين الأفراد لا تزال مرتفعة فوق 5.3، مما يعكس تفاؤلاً شديداً بينهم، إلا أن نسبة مراكز البيع والشراء لحسابات النخبة انخفضت بشكل حاد من 5.6 إلى 2.3، مما يدل على أن كبار المستثمرين يقومون بإغلاق مراكز الشراء أو فتح مراكز بيع، وبالتالي يواجه سعر العملة خطر التصحيح.
  • ضعف الجانب الفني: شكل مؤشر KDJ لكل من الرسم البياني لـ 4 ساعات والرسم البياني اليومي لـ LTC تقاطعاً هبوطياً، وانخفض السعر دون دعم المتوسط المتحرك قصير المدى، وتبدو التشكيلة الفنية تميل نحو الهبوط، ومع إضافة مؤشر الخوف والطمع في السوق عند مستوى 28 (خوف شديد)، فإن الاتجاه قصير المدى يواجه ضغوطاً.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Litecoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Litecoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 2
شراء 13
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
44.16
44.16
R2
44.16
44.16
R1
44.16
44.16
PP
44.16
44.16
S1
44.16
44.16
S2
44.16
44.16
S3
44.16
44.16

إشارات السوق الخاصة بـ Litecoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.22M
$51.00 M
$50.78 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.38M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$12.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$11.67 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$26.62 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$26.63 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Litecoin

صافي التدفقسعر LTCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$1.25 M44.02
2026-08-16$1.55 M44.72
2026-08-15$0.40 M44.30
2026-08-14-$1.21 M43.94
2026-08-13$0.87 M44.71

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Litecoin (LTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Litecoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLTC
$44.21
$44.21$44.21
-1.18%
53.33K (USDT)
/USDCLTC
$44.18
$44.18$44.18
-1.11%
777.91 (USDT)
/BTCLTC
$0.0006947
$0.0006947$0.0006947
-2.01%
208.44 (USDT)
/USD1LTC
$44.18
$44.18$44.18
-1.29%
1.22K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LTC إلى USD

المبلغ

LTC
LTC
USD
USD

1 LTC = 44.21 USD

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