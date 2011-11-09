التحليل الفني اليوم لـ Litecoin (LTC)
تغير سعر Litecoin (LTC)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$44.21
|--
|-2.60%
|-2.93%
|-18.06%
تحليل AI اليومي لـ Litecoin
تحليل Litecoin لتاريخ 2026-07-29
- تحول معدل تمويل العقود الآجلة إلى إيجابي: بلغ معدل تمويل عقود LTC الآجلة 0.0031%، مما يشير إلى هيمنة المعنويات الصعودية وارتفاع تكلفة رأس المال، وقد ينذر ذلك بمخاطر تصحيح قصير الأجل، مما يؤثر سلبًا على سعر LTC.
- خوف شديد في السوق: سجل مؤشر الخوف والطمع في السوق مستوى 28، وهو ما يقع ضمن نطاق الخوف الشديد، مما يعكس انخفاض شهية المخاطرة وجفاف السيولة، وهو عامل سلبي لسعر LTC.
- تقلبات حادة في صافي تدفق الأموال: شهدت تدفقات أموال LTC تقلبات كبيرة خلال الأيام الماضية، مع عدم استقرار في صافي التدفقات الداخلة واختلافات واضحة بين كبار المستثمرين، مما يحد من زخم صعود LTC.
تحليل Litecoin لتاريخ 2026-07-28
- استمرار تدفق الأموال للخارج: شهدت LTC صافي تدفق للأموال في 6 من الأيام السبعة الماضية، مع صافي تدفق خارجي بحوالي 116 ألف USDT خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى رغبة قوية في سحب الأموال من السوق، مما يضغط على سعر العملة.
- تباعد نسبة المضاربة: على الرغم من أن نسبة مراكز البيع والشراء للمستثمرين الأفراد لا تزال مرتفعة فوق 5.3، مما يعكس تفاؤلاً شديداً بينهم، إلا أن نسبة مراكز البيع والشراء لحسابات النخبة انخفضت بشكل حاد من 5.6 إلى 2.3، مما يدل على أن كبار المستثمرين يقومون بإغلاق مراكز الشراء أو فتح مراكز بيع، وبالتالي يواجه سعر العملة خطر التصحيح.
- ضعف الجانب الفني: شكل مؤشر KDJ لكل من الرسم البياني لـ 4 ساعات والرسم البياني اليومي لـ LTC تقاطعاً هبوطياً، وانخفض السعر دون دعم المتوسط المتحرك قصير المدى، وتبدو التشكيلة الفنية تميل نحو الهبوط، ومع إضافة مؤشر الخوف والطمع في السوق عند مستوى 28 (خوف شديد)، فإن الاتجاه قصير المدى يواجه ضغوطاً.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Litecoin
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Litecoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|حيادي
|بيع 8
|حيادي 0
|شراء 6
|المؤشرات الفنية:
|شراء
|بيع 3
|حيادي 2
|شراء 7
إشارات السوق الخاصة بـ Litecoin
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Litecoin
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$1.25 M
|44.02
|2026-08-16
|$1.55 M
|44.72
|2026-08-15
|$0.40 M
|44.30
|2026-08-14
|-$1.21 M
|43.94
|2026-08-13
|$0.87 M
|44.71
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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