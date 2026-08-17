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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lido DAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lido DAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LDO

معلومات سعر LDO

ما هو LDO

الوثيقة البيضاء لـ LDO

الموقع الرسمي لـ LDO

اقتصاد توكن LDO

توقعات سعر LDO

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التحليل الفني اليوم لـ Lido DAO (LDO)

التحليل الفني اليوم لـ Lido DAO (LDO)

توفر صفحة Lido DAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LDO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lido DAO أدناه.

تغير سعر Lido DAO (LDO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3042--+3.92%-15.76%-13.17%
اعرف المزيد عن سعر Lido DAO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lido DAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lido DAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 4
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3044
0.3042
R2
0.3042
0.3041
R1
0.3041
0.3041
PP
0.304
0.304
S1
0.3039
0.3038
S2
0.3037
0.3038
S3
0.3036
0.3037

إشارات السوق الخاصة بـ Lido DAO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.03M
$12.99 M
$13.02 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$3.98 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$4.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.34M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$10.75 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$11.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Lido DAO

صافي التدفقسعر LDOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.26 M0.31
2026-08-16$0.16 M0.31
2026-08-15$0.01 M0.30
2026-08-14$0.08 M0.29
2026-08-13-$0.11 M0.30

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Lido DAO

تداول أسواق Lido DAO (LDO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lido DAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLDO
$0.3042
$0.3042$0.3042
-1.16%
374.10K (USDT)
/USDCLDO
$0.3038
$0.3038$0.3038
-1.26%
186.81K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LDO إلى USD

المبلغ

LDO
LDO
USD
USD

1 LDO = 0.3042 USD

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