التحليل الفني اليوم لـ Lido DAO (LDO) توفر صفحة Lido DAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LDO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lido DAO أدناه. التسجيل

تغير سعر Lido DAO (LDO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3042 -- +3.92% -15.76% -13.17%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lido DAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lido DAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 4 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 4 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3044 0.3042 R2 0.3042 0.3041 R1 0.3041 0.3041 PP 0.304 0.304 S1 0.3039 0.3038 S2 0.3037 0.3038 S3 0.3036 0.3037

إشارات السوق الخاصة بـ Lido DAO صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.03M $12.99 M $13.02 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $3.98 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $4.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.34M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $10.75 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $11.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Lido DAO صافي التدفق سعر LDOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.26 M 0.31 2026-08-16 $0.16 M 0.31 2026-08-15 $0.01 M 0.30 2026-08-14 $0.08 M 0.29 2026-08-13 -$0.11 M 0.30 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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