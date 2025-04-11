ما هو KiloEx ( KILO )

الجيل الجديد من بورصة اللامركزية الدائمة سهلة الاستخدام على منصات BNB Chain/opBNB/Base/Manta. تكامل كامل مع LSTfi.

متوفر KiloEx على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك KiloEx الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين KILOلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول KiloEx على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء KiloEx سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر KiloEx

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل KiloEx، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ KILO؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارKiloEx.

سجل أسعار KiloEx

يوفر تتبع مسار سعر KILO معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ KILO. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار KiloEx.

كيفية شراء KiloEx ( KILO )

هل تبحث عن كيفية شراء KiloEx؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء KiloEx على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة KILO إلى العملات المحلية

1 KILO إلى VND ₫ 1,278.97308 1 KILO إلى AUD A$ 0.0788104 1 KILO إلى GBP ￡ 0.0379088 1 KILO إلى EUR € 0.0433956 1 KILO إلى USD $ 0.04988 1 KILO إلى MYR RM 0.2204696 1 KILO إلى TRY ₺ 1.8959388 1 KILO إلى JPY ¥ 7.1193724 1 KILO إلى RUB ₽ 4.22733 1 KILO إلى INR ₹ 4.2876848 1 KILO إلى IDR Rp 831.3330008 1 KILO إلى KRW ₩ 71.2570716 1 KILO إلى PHP ₱ 2.8521384 1 KILO إلى EGP ￡E. 2.5568488 1 KILO إلى BRL R$ 0.2922968 1 KILO إلى CAD C$ 0.0688344 1 KILO إلى BDT ৳ 6.04795 1 KILO إلى NGN ₦ 79.3002216 1 KILO إلى UAH ₴ 2.0605428 1 KILO إلى VES Bs 3.54148 1 KILO إلى PKR Rs 13.9559252 1 KILO إلى KZT ₸ 25.7241136 1 KILO إلى THB ฿ 1.67098 1 KILO إلى TWD NT$ 1.6146156 1 KILO إلى AED د.إ 0.1830596 1 KILO إلى CHF Fr 0.0404028 1 KILO إلى HKD HK$ 0.38657 1 KILO إلى MAD .د.م 0.4628864 1 KILO إلى MXN $ 1.0115664

KiloEx المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول KiloEx ما هو سعر KiloEx (KILO) اليوم؟ سعر KiloEx (KILO) المباشر هو USD 0.04988 . ما هي القيمة السوقية لعملة KiloEx (KILO)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة KiloEx هي $ 10.56M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة KILO في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.04988 USD . ما هو العرض المتداول لعملة KiloEx (KILO)؟ العرض المتداول الحالي لعملة KiloEx (KILO)، هو USD 211.70M . ما هو أعلى سعر لعملة KiloEx (KILO)؟ اعتبارًا من 2025-04-14 ، أعلى سعر لعملة KiloEx (KILO) هو USD 0.2 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة KiloEx (KILO)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة KiloEx (KILO) هو $ 4.39M USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

أهم الأخبار

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