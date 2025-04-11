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KiloEx السعر(KILO)

USD

مخطط أسعار KiloEx (KILO) المباشر

$0.04988
$0.04988$0.04988
-1.11%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول KILO

السعر الحالي لـ KiloEx (KILO) اليوم هو 0.04988 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 10.56M USD. يتم تحديث سعر من KILO إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق KiloEx:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 4.39M USD
- تغير سعر KiloEx خلال اليوم هو -1.11%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 211.70M USD

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KILO أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار KiloEx لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0005599-1.11%
30 يوم$ +0.03488+232.53%
60 يوم$ +0.03488+232.53%
90 يوم$ +0.03488+232.53%
تغير سعر KiloEx اليوم

سجل اليوم KILO تغيرًا $ -0.0005599 (-1.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر KiloEx لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.03488 (+232.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر KiloEx لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KILO تغييرًا في $ +0.03488 (+232.53%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر KiloEx لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.03488 (+232.53%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

KILO معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار KiloEx: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.048
$ 0.048$ 0.048

$ 0.05858
$ 0.05858$ 0.05858

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

+0.40%

-1.11%

+4.24%

KILO معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 10.56M
$ 10.56M$ 10.56M

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

211.70M
211.70M 211.70M

ما هو KiloEx ( KILO )

الجيل الجديد من بورصة اللامركزية الدائمة سهلة الاستخدام على منصات BNB Chain/opBNB/Base/Manta. تكامل كامل مع LSTfi.

متوفر KiloEx على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك KiloEx الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين KILOلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول KiloEx على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء KiloEx سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر KiloEx

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل KiloEx، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ KILO؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارKiloEx.

سجل أسعار KiloEx

يوفر تتبع مسار سعر KILO معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ KILO. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار KiloEx.

كيفية شراء KiloEx ( KILO )

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عملة KILO إلى العملات المحلية

1 KILO إلى VND
1,278.97308
1 KILO إلى AUD
A$0.0788104
1 KILO إلى GBP
0.0379088
1 KILO إلى EUR
0.0433956
1 KILO إلى USD
$0.04988
1 KILO إلى MYR
RM0.2204696
1 KILO إلى TRY
1.8959388
1 KILO إلى JPY
¥7.1193724
1 KILO إلى RUB
4.22733
1 KILO إلى INR
4.2876848
1 KILO إلى IDR
Rp831.3330008
1 KILO إلى KRW
71.2570716
1 KILO إلى PHP
2.8521384
1 KILO إلى EGP
￡E.2.5568488
1 KILO إلى BRL
R$0.2922968
1 KILO إلى CAD
C$0.0688344
1 KILO إلى BDT
6.04795
1 KILO إلى NGN
79.3002216
1 KILO إلى UAH
2.0605428
1 KILO إلى VES
Bs3.54148
1 KILO إلى PKR
Rs13.9559252
1 KILO إلى KZT
25.7241136
1 KILO إلى THB
฿1.67098
1 KILO إلى TWD
NT$1.6146156
1 KILO إلى AED
د.إ0.1830596
1 KILO إلى CHF
Fr0.0404028
1 KILO إلى HKD
HK$0.38657
1 KILO إلى MAD
.د.م0.4628864
1 KILO إلى MXN
$1.0115664

KiloEx المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ KiloEx، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب KiloEx الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

KILO
USD

1 KILO = 0.04988 USD

تداول

USDTKILO
$0.04988
$0.04988$0.04988
+1.69%

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