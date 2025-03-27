KILO

الجيل الجديد من بورصة اللامركزية الدائمة سهلة الاستخدام على منصات BNB Chain/opBNB/Base/Manta. تكامل كامل مع LSTfi.

اسم العملة المشفرةKILO

التصنيفNo.1029

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)9,16%

المعروض المتداول211 700 000

إجمالي العرض1 000 000 000

إجمالي العرض1 000 000 000

معدل التداول0.2117%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.15304078846174016,2025-03-27

أدنى سعر0.03911088811156754,2025-04-09

البلوكتشين العامBSC

مقدمةالجيل الجديد من بورصة اللامركزية الدائمة سهلة الاستخدام على منصات BNB Chain/opBNB/Base/Manta. تكامل كامل مع LSTfi.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.