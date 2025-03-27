KILO

الجيل الجديد من بورصة اللامركزية الدائمة سهلة الاستخدام على منصات BNB Chain/opBNB/Base/Manta. تكامل كامل مع LSTfi.

اسم العملة المشفرةKILO

التصنيفNo.1029

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)9.16%

المعروض المتداول211,700,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.2117%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.15304078846174016,2025-03-27

أدنى سعر0.03911088811156754,2025-04-09

البلوكتشين العامBSC

مقدمةالجيل الجديد من بورصة اللامركزية الدائمة سهلة الاستخدام على منصات BNB Chain/opBNB/Base/Manta. تكامل كامل مع LSTfi.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
KILO/USDC
KiloEx
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (KILO)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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