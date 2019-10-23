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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kava Labs، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kava Labs، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KAVA

معلومات سعر KAVA

ما هو KAVA

الوثيقة البيضاء لـ KAVA

الموقع الرسمي لـ KAVA

اقتصاد توكن KAVA

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التحليل الفني اليوم لـ Kava Labs (KAVA)

التحليل الفني اليوم لـ Kava Labs (KAVA)

توفر صفحة Kava Labs تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KAVA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kava Labs أدناه.

تغير سعر Kava Labs (KAVA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04081---0.90%-8.87%-28.46%
اعرف المزيد عن سعر Kava Labs

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kava Labs

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kava Labs عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 4
شراء 21
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04078
0.04078
R2
0.04078
0.04077
R1
0.04077
0.04077
PP
0.04077
0.04077
S1
0.04076
0.04076
S2
0.04076
0.04076
S3
0.04075
0.04076

إشارات السوق الخاصة بـ Kava Labs

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.07M
$2.69 M
$2.62 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Kava Labs

صافي التدفقسعر KAVAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.04
2026-08-16-$0.05 M0.04
2026-08-15-$0.04 M0.04
2026-08-14$0.01 M0.04
2026-08-13-$0.08 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Kava Labs (KAVA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kava Labs المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKAVA
$0.04081
$0.04081$0.04081
+0.02%
1.47M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KAVA إلى USD

المبلغ

KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0.04081 USD

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