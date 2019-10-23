التحليل الفني اليوم لـ Kava Labs (KAVA) توفر صفحة Kava Labs تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KAVA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kava Labs أدناه. التسجيل

تغير سعر Kava Labs (KAVA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04081 -- -0.90% -8.87% -28.46%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kava Labs

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kava Labs عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 21 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 4 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04078 0.04078 R2 0.04078 0.04077 R1 0.04077 0.04077 PP 0.04077 0.04077 S1 0.04076 0.04076 S2 0.04076 0.04076 S3 0.04075 0.04076

إشارات السوق الخاصة بـ Kava Labs صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.07M $2.69 M $2.62 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.08 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Kava Labs صافي التدفق سعر KAVAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.04 2026-08-16 -$0.05 M 0.04 2026-08-15 -$0.04 M 0.04 2026-08-14 $0.01 M 0.04 2026-08-13 -$0.08 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Kava Labs (KAVA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kava Labs المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT KAVA $0.04081 $0.04081 $0.04081 +0.02% 1.47M (USDT) تداول