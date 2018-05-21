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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول IoTeX Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول IoTeX Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ IoTeX Network (IOTX)

التحليل الفني اليوم لـ IoTeX Network (IOTX)

توفر صفحة IoTeX Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ IOTX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل IoTeX Network أدناه.

تغير سعر IoTeX Network (IOTX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002573---4.99%+8.74%-40.65%
اعرف المزيد عن سعر IoTeX Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ IoTeX Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ IoTeX Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 6
حيادي 12
شراء 8
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 7شراء 2
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 5شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002575
0.002574
R2
0.002574
0.002574
R1
0.002574
0.002574
PP
0.002573
0.002573
S1
0.002573
0.002573
S2
0.002572
0.002573
S3
0.002572
0.002572

إشارات السوق الخاصة بـ IoTeX Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$1.80 M
$1.81 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.68 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.71 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ IoTeX Network

صافي التدفقسعر IOTXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.03 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق IoTeX Network (IOTX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر IoTeX Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIOTX
$0.002573
$0.002573$0.002573
-1.94%
23.38M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة IOTX إلى USD

المبلغ

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0.002573 USD

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