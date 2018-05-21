التحليل الفني اليوم لـ IoTeX Network (IOTX) توفر صفحة IoTeX Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ IOTX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل IoTeX Network أدناه. التسجيل

تغير سعر IoTeX Network (IOTX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.002573 -- -4.99% +8.74% -40.65%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ IoTeX Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ IoTeX Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 6 حيادي 12 شراء 8 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 5 حيادي 7 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 5 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.002575 0.002574 R2 0.002574 0.002574 R1 0.002574 0.002574 PP 0.002573 0.002573 S1 0.002573 0.002573 S2 0.002572 0.002573 S3 0.002572 0.002572

إشارات السوق الخاصة بـ IoTeX Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.02M $1.80 M $1.81 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.68 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.71 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ IoTeX Network صافي التدفق سعر IOTXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.00 2026-08-16 -$0.02 M 0.00 2026-08-15 -$0.03 M 0.00 2026-08-14 -$0.03 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق IoTeX Network (IOTX) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر IoTeX Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT IOTX $0.002573 $0.002573 $0.002573 -1.94% 23.38M (USDT) تداول