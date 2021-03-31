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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Illuvium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Illuvium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ILV

معلومات سعر ILV

ما هو ILV

الوثيقة البيضاء لـ ILV

الموقع الرسمي لـ ILV

اقتصاد توكن ILV

توقعات سعر ILV

سجل ILV

دليل شراء ILV

محول عملة ILV إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Illuvium (ILV)

التحليل الفني اليوم لـ Illuvium (ILV)

توفر صفحة Illuvium تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ILV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Illuvium أدناه.

تغير سعر Illuvium (ILV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$3.037--0.00%+3.79%-30.71%
اعرف المزيد عن سعر Illuvium

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Illuvium

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Illuvium عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 0
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 0شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
3.039
3.037
R2
3.037
3.0358
R1
3.036
3.0351
PP
3.034
3.034
S1
3.033
3.0328
S2
3.031
3.0321
S3
3.03
3.031

إشارات السوق الخاصة بـ Illuvium

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.02M
$2.08 M
$2.06 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.45 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.45 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.50 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.50 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Illuvium

صافي التدفقسعر ILVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M3.03
2026-08-16$0.05 M3.11
2026-08-15$0.10 M2.99
2026-08-14$0.07 M2.92
2026-08-13$0.00 M2.87

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Illuvium

تداول أسواق Illuvium (ILV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Illuvium المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTILV
$3.037
$3.037$3.037
-2.28%
19.53K (USDT)
/USDCILV
$3.031
$3.031$3.031
-2.25%
17.39K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ILV إلى USD

المبلغ

ILV
ILV
USD
USD

1 ILV = 3.037 USD

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