توكنوميكس Illuvium (ILV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Illuvium (ILV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Illuvium (ILV) Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. الموقع الرسمي: https://illuvium.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e اشتر ILV الآن!

توكنوميكس Illuvium (ILV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Illuvium (ILV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 86.05M $ 86.05M $ 86.05M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 السعر الحالي: $ 13.747 $ 13.747 $ 13.747 معرفة المزيد عن سعر Illuvium (ILV)

توكنوميكس Illuvium (ILV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Illuvium (ILV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ILV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ILV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ILV، استكشف السعر المباشر لتوكن ILV!

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