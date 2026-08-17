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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Holo Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Holo Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HOT

معلومات سعر HOT

ما هو HOT

الوثيقة البيضاء لـ HOT

الموقع الرسمي لـ HOT

اقتصاد توكن HOT

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التحليل الفني اليوم لـ Holo Token (HOT)

التحليل الفني اليوم لـ Holo Token (HOT)

توفر صفحة Holo Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HOT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Holo Token أدناه.

تغير سعر Holo Token (HOT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0003305---2.08%-7.38%-18.28%
اعرف المزيد عن سعر Holo Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Holo Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Holo Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 5
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 10حيادي 2شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0003301
0.0003301
R2
0.0003301
0.00033
R1
0.00033
0.00033
PP
0.00033
0.00033
S1
0.0003299
0.0003299
S2
0.0003299
0.0003299
S3
0.0003298
0.0003299

إشارات السوق الخاصة بـ Holo Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.06M
$2.40 M
$2.34 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Holo Token

صافي التدفقسعر HOTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15$0.03 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Holo Token (HOT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Holo Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHOT
$0.0003307
$0.0003307$0.0003307
+0.70%
166.70M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HOT إلى USD

المبلغ

HOT
HOT
USD
USD

1 HOT = 0.0003305 USD

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