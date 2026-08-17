التحليل الفني اليوم لـ Holo Token (HOT) توفر صفحة Holo Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HOT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Holo Token أدناه. التسجيل

تغير سعر Holo Token (HOT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0003305 -- -2.08% -7.38% -18.28%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Holo Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Holo Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 5 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 10 حيادي 2 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0003301 0.0003301 R2 0.0003301 0.00033 R1 0.00033 0.00033 PP 0.00033 0.00033 S1 0.0003299 0.0003299 S2 0.0003299 0.0003299 S3 0.0003298 0.0003299

إشارات السوق الخاصة بـ Holo Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.06M $2.40 M $2.34 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.07 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Holo Token صافي التدفق سعر HOTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.00 2026-08-16 -$0.02 M 0.00 2026-08-15 $0.03 M 0.00 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Holo Token (HOT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Holo Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT HOT $0.0003307 $0.0003307 $0.0003307 +0.70% 166.70M (USDT) تداول