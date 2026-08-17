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المزيد عن HOPR

معلومات سعر HOPR

ما هو HOPR

الوثيقة البيضاء لـ HOPR

الموقع الرسمي لـ HOPR

اقتصاد توكن HOPR

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التحليل الفني اليوم لـ HOPR Token (HOPR)

التحليل الفني اليوم لـ HOPR Token (HOPR)

توفر صفحة HOPR Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HOPR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل HOPR Token أدناه.

تغير سعر HOPR Token (HOPR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01072---8.69%-22.04%-48.07%
اعرف المزيد عن سعر HOPR Token

تدفق رأس المال الخاص بـ HOPR Token

صافي التدفقسعر HOPRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن HOPR Token

HOPR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع HOPR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HOPR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق HOPR Token (HOPR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HOPR Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHOPR
$0.01074
$0.01074$0.01074
-3.67%
5.26M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HOPR إلى USD

المبلغ

HOPR
HOPR
USD
USD

1 HOPR = 0.01072 USD

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