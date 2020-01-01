توكنوميكس HOPR Token (HOPR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HOPR Token (HOPR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HOPR Token (HOPR) HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. الموقع الرسمي: https://hoprnet.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.hoprnet.org/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da اشتر HOPR الآن!

توكنوميكس HOPR Token (HOPR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HOPR Token (HOPR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.60M $ 23.60M $ 23.60M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 69.18M $ 69.18M $ 69.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 السعر الحالي: $ 0.06918 $ 0.06918 $ 0.06918 معرفة المزيد عن سعر HOPR Token (HOPR)

توكنوميكس HOPR Token (HOPR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HOPR Token (HOPR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOPR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOPR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOPR، استكشف السعر المباشر لتوكن HOPR!

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