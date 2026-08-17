التحليل الفني اليوم لـ Graph Token (GRT) توفر صفحة Graph Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GRT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Graph Token أدناه. التسجيل

تغير سعر Graph Token (GRT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0133 -- -9.22% -21.40% -46.31%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Graph Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Graph Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 9 شراء 12 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 2 شراء 8 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 1 حيادي 7 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01329 0.01328 R2 0.01328 0.01328 R1 0.01328 0.01328 PP 0.01327 0.01327 S1 0.01327 0.01327 S2 0.01326 0.01327 S3 0.01326 0.01326

إشارات السوق الخاصة بـ Graph Token صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.15M $7.87 M $7.71 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.34 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.40 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.15 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Graph Token صافي التدفق سعر GRTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.09 M 0.01 2026-08-16 -$0.06 M 0.01 2026-08-15 -$0.07 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 -$0.09 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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