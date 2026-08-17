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المزيد عن GRT

معلومات سعر GRT

ما هو GRT

الوثيقة البيضاء لـ GRT

الموقع الرسمي لـ GRT

اقتصاد توكن GRT

توقعات سعر GRT

سجل GRT

دليل شراء GRT

محول عملة GRT إلى الفيات

عقود GRT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Graph Token (GRT)

التحليل الفني اليوم لـ Graph Token (GRT)

توفر صفحة Graph Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GRT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Graph Token أدناه.

تغير سعر Graph Token (GRT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0133---9.22%-21.40%-46.31%
اعرف المزيد عن سعر Graph Token

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Graph Token

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Graph Token عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 9
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 2شراء 8
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 7شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01329
0.01328
R2
0.01328
0.01328
R1
0.01328
0.01328
PP
0.01327
0.01327
S1
0.01327
0.01327
S2
0.01326
0.01327
S3
0.01326
0.01326

إشارات السوق الخاصة بـ Graph Token

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.15M
$7.87 M
$7.71 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.40 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.15 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Graph Token

صافي التدفقسعر GRTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M0.01
2026-08-16-$0.06 M0.01
2026-08-15-$0.07 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13-$0.09 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Graph Token

تداول أسواق Graph Token (GRT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Graph Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGRT
$0.01331
$0.01331$0.01331
-1.26%
4.49M (USDT)
/USDCGRT
$0.01329
$0.01329$0.01329
-1.26%
4.27M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GRT إلى USD

المبلغ

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0.0133 USD

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