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التحليل الفني اليوم لـ Gods Unchained (GODS)

التحليل الفني اليوم لـ Gods Unchained (GODS)

توفر صفحة Gods Unchained تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GODS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Gods Unchained أدناه.

تغير سعر Gods Unchained (GODS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02224--+8.01%-3.52%-34.79%
اعرف المزيد عن سعر Gods Unchained

تدفق رأس المال الخاص بـ Gods Unchained

صافي التدفقسعر GODSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.02
2026-08-16-$0.01 M0.02
2026-08-15$0.02 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13-$0.08 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Gods Unchained

تداول أسواق Gods Unchained (GODS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Gods Unchained المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGODS
$0.0223
$0.0223$0.0223
-7.31%
2.44M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GODS إلى USD

المبلغ

GODS
GODS
USD
USD

1 GODS = 0.02224 USD

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