توكنوميكس Gods Unchained (GODS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gods Unchained (GODS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gods Unchained (GODS) Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). الموقع الرسمي: https://godsunchained.com/ الوثيقة البيضاء: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 اشتر GODS الآن!

توكنوميكس Gods Unchained (GODS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gods Unchained (GODS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 52.08M $ 52.08M $ 52.08M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 387.64M $ 387.64M $ 387.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 67.17M $ 67.17M $ 67.17M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 السعر الحالي: $ 0.13434 $ 0.13434 $ 0.13434 معرفة المزيد عن سعر Gods Unchained (GODS)

توكنوميكس Gods Unchained (GODS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gods Unchained (GODS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GODS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GODS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GODS، استكشف السعر المباشر لتوكن GODS!

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