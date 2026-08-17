التحليل الفني اليوم لـ Gala (GALA) توفر صفحة Gala تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GALA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Gala أدناه. التسجيل

تغير سعر Gala (GALA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.001633 -- -10.03% -21.72% -50.88%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Gala

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Gala عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 8 حيادي 16 شراء 2 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 4 حيادي 9 شراء 1 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 7 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.001632 0.001631 R2 0.001631 0.001631 R1 0.001631 0.001631 PP 0.00163 0.00163 S1 0.00163 0.00163 S2 0.001629 0.00163 S3 0.001629 0.001629

إشارات السوق الخاصة بـ Gala صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 1.20M $19.39 M $18.19 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.21 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.28 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $5.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $5.14 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Gala صافي التدفق سعر GALAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.00 2026-08-16 -$0.01 M 0.00 2026-08-15 $0.04 M 0.00 2026-08-14 -$0.07 M 0.00 2026-08-13 -$0.32 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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