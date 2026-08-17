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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Gala، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Gala، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GALA

معلومات سعر GALA

ما هو GALA

الوثيقة البيضاء لـ GALA

الموقع الرسمي لـ GALA

اقتصاد توكن GALA

توقعات سعر GALA

سجل GALA

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محول عملة GALA إلى الفيات

عقود GALA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Gala (GALA)

التحليل الفني اليوم لـ Gala (GALA)

توفر صفحة Gala تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GALA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Gala أدناه.

تغير سعر Gala (GALA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001633---10.03%-21.72%-50.88%
اعرف المزيد عن سعر Gala

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Gala

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Gala عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 8
حيادي 16
شراء 2
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 4حيادي 9شراء 1
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 7شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.001632
0.001631
R2
0.001631
0.001631
R1
0.001631
0.001631
PP
0.00163
0.00163
S1
0.00163
0.00163
S2
0.001629
0.00163
S3
0.001629
0.001629

إشارات السوق الخاصة بـ Gala

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
1.20M
$19.39 M
$18.19 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.28 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$5.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$5.14 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Gala

صافي التدفقسعر GALAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.04 M0.00
2026-08-14-$0.07 M0.00
2026-08-13-$0.32 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Gala

تداول أسواق Gala (GALA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Gala المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGALA
$0.001633
$0.001633$0.001633
-1.98%
97.93M (USDT)
/USDCGALA
$0.001632
$0.001632$0.001632
-1.92%
31.98M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GALA إلى USD

المبلغ

GALA
GALA
USD
USD

1 GALA = 0.001633 USD

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