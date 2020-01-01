توكنوميكس Gala (GALA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gala (GALA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gala (GALA) Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy. الموقع الرسمي: https://gala.com/ الوثيقة البيضاء: https://support.gala.games/gala-games/what-is-the-gala-games-vision مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/eEUiUs4JWYZrp72djAGF1A8PhpR6rHphGeGN7GbVLp6 اشتر GALA الآن!

توكنوميكس Gala (GALA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gala (GALA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 718.18M $ 718.18M $ 718.18M إجمالي العرض: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B العرض المتداول: $ 45.45B $ 45.45B $ 45.45B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00015101 $ 0.00015101 $ 0.00015101 السعر الحالي: $ 0.0158 $ 0.0158 $ 0.0158 معرفة المزيد عن سعر Gala (GALA)

توكنوميكس Gala (GALA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gala (GALA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GALA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GALA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GALA، استكشف السعر المباشر لتوكن GALA!

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